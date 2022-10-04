США могут объявить о поставке Киеву еще четырех HIMARS
Власти Соединенных Штатов могут объявить о поставке Киеву еще четырех ракетных систем залпового огня HIMARS в рамках нового пакета помощи на 625 млн долларов, сообщает Bloomberg со ссылкой на собеседников.
По их словам, об этом скоро будет объявлено.
Ранее власти США выразили готовность ежемесячно направлять Украине помощь в размере $1,5 млрд на протяжении всего конфликта. Ряд европейских дипломатов уведомили, что от ЕС будут ждать такие же суммы помощи, какие собираются отправлять США, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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