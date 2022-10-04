США могут объявить о поставке Киеву еще четырех HIMARS

Власти Соединенных Штатов могут объявить о поставке Киеву еще четырех ракетных систем залпового огня HIMARS в рамках нового пакета помощи на 625 млн долларов, сообщает Bloomberg со ссылкой на собеседников.

Пентагон: США направят Украине боеприпасы для РСЗО HIMARS и артиллерийские снаряды

По их словам, об этом скоро будет объявлено.

Ранее власти США выразили готовность ежемесячно направлять Украине помощь в размере $1,5 млрд на протяжении всего конфликта. Ряд европейских дипломатов уведомили, что от ЕС будут ждать такие же суммы помощи, какие собираются отправлять США, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Степанов
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