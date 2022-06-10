Захарова пошутила над Байденом

«Боюсь спросить, а сколько их всего, этих полушарий? Ольга Бузова как в воду глядела — мало половин», — заявила дипломат.

Высказывание Байдена прозвучало во время выступления на Саммите Америк. По словам главы Белого дома, в ближайшее десятилетие Западное полушарие Земли имеет все шансы стать самым демократичным в мире и обогнать «все остальные полушария».

Напомним, уровень одобрения американцами работы президента США Джо Байдена опустился до рекордных 36%. Такие показатели обусловлены ростом инфляции в стране.

