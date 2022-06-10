Захарова пошутила над Байденом
Американский президент Джо Байден заявил, что Западное полушарие уже сейчас опережает по числу демократий «все остальные полушария». Его слова прокомментировала официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова, сообщает телеканал «360».
«Боюсь спросить, а сколько их всего, этих полушарий? Ольга Бузова как в воду глядела — мало половин», — заявила дипломат.
Высказывание Байдена прозвучало во время выступления на Саммите Америк. По словам главы Белого дома, в ближайшее десятилетие Западное полушарие Земли имеет все шансы стать самым демократичным в мире и обогнать «все остальные полушария».
Напомним, уровень одобрения американцами работы президента США Джо Байдена опустился до рекордных 36%. Такие показатели обусловлены ростом инфляции в стране.
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