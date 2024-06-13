Захарова обвинила США и Великобританию в подготовке диверсий против РФ
13 июня 202416:34
США и Великобритания откровенно подстрекают Украину «к совершению варварских терактов». Как пишет ТАСС, об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
По её словам, также они «поощряют напрямую наносить удары глубине России».
«И даже этого им мало. Теперь в Вашингтоне и Лондоне занялись планированием масштабных диверсий», - заключила она.
Ранее Захарова прокомментировала новые санкции США и заявила, что Москва не оставит без ответа агрессивные действия Вашингтона, сообщает RT.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru