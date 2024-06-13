Захарова обвинила США и Великобританию в подготовке диверсий против РФ

По её словам, также они «поощряют напрямую наносить удары глубине России».

«И даже этого им мало. Теперь в Вашингтоне и Лондоне занялись планированием масштабных диверсий», - заключила она.

Ранее Захарова прокомментировала новые санкции США и заявила, что Москва не оставит без ответа агрессивные действия Вашингтона, сообщает RT.

