Захарова заявила, что Европарламент стал русофобской структурой

По её словам, позиция ЕП по отношению к России «деградировала до беспрецедентного уровня враждебности».

«Этот плодящий бесконечные антироссийские тексты евроинститут дискредитировал себя, стал откровенно русофобской структурой, привечающей разного рода маргиналов, называющих себя «российской оппозицией», и даже экстремистов и террористов», - написала Захарова.

Она добавила, что в итоге в Европарламенте в целом сохранилась «идеологическая база» для дальнейшей поддержки «основанного на русофобии саморазрушительного политического курса» Евросоюза.

Ранее действующая глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, чья «Европейская народная партия» лидирует на выборах в ЕП, заявила, что намерена «продолжить прежний курс с теми, кто поддерживает Европу, поддерживает Украину, поддерживает верховенство закона», сообщает «Свободная пресса».

