Захарова заявила, что Европарламент стал русофобской структурой

Выборы в Европарламент (ЕП), состоявшиеся в странах Евросоюза с 6 по 9 июня, прошли в условиях «разнузданной антироссийской кампании». Об этом в своём Telegram-канале заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

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По её словам, позиция ЕП по отношению к России «деградировала до беспрецедентного уровня враждебности».

«Этот плодящий бесконечные антироссийские тексты евроинститут дискредитировал себя, стал откровенно русофобской структурой, привечающей разного рода маргиналов, называющих себя «российской оппозицией», и даже экстремистов и террористов», - написала Захарова.

Она добавила, что в итоге в Европарламенте в целом сохранилась «идеологическая база» для дальнейшей поддержки «основанного на русофобии саморазрушительного политического курса» Евросоюза.

Ранее действующая глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, чья «Европейская народная партия» лидирует на выборах в ЕП, заявила, что намерена «продолжить прежний курс с теми, кто поддерживает Европу, поддерживает Украину, поддерживает верховенство закона», сообщает «Свободная пресса».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ЕвропарламентВыборыМИД РФМария Захарова

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