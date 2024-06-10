Захарова заявила, что Европарламент стал русофобской структурой
Выборы в Европарламент (ЕП), состоявшиеся в странах Евросоюза с 6 по 9 июня, прошли в условиях «разнузданной антироссийской кампании». Об этом в своём Telegram-канале заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
По её словам, позиция ЕП по отношению к России «деградировала до беспрецедентного уровня враждебности».
«Этот плодящий бесконечные антироссийские тексты евроинститут дискредитировал себя, стал откровенно русофобской структурой, привечающей разного рода маргиналов, называющих себя «российской оппозицией», и даже экстремистов и террористов», - написала Захарова.
Она добавила, что в итоге в Европарламенте в целом сохранилась «идеологическая база» для дальнейшей поддержки «основанного на русофобии саморазрушительного политического курса» Евросоюза.
Ранее действующая глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, чья «Европейская народная партия» лидирует на выборах в ЕП, заявила, что намерена «продолжить прежний курс с теми, кто поддерживает Европу, поддерживает Украину, поддерживает верховенство закона», сообщает «Свободная пресса».
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