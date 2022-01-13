Захарова назвала заявления министра информации Казахстана неприемлемыми
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге 13 января заявила, что националистические заявления нового министра информации Казахстана Аскара Умарова неприемлемы.
По ее словам, заявления Умарова справедливо вызвали острую реакцию у граждан России и Казахстана.
Ранее в России гневно отреагировали на назначение министром информации Казахстана Аскара Умарова, русофобские высказывания которого возмутили главу Россотрудничества Евгения Примакова. Он заявил, что его ведомство не будет иметь с ним дел. Сам Умаров, в свою очередь, ответил, что его образ демонизируют.
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