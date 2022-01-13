Захарова назвала заявления министра информации Казахстана неприемлемыми

По ее словам, заявления Умарова справедливо вызвали острую реакцию у граждан России и Казахстана.

Ранее в России гневно отреагировали на назначение министром информации Казахстана Аскара Умарова, русофобские высказывания которого возмутили главу Россотрудничества Евгения Примакова. Он заявил, что его ведомство не будет иметь с ним дел. Сам Умаров, в свою очередь, ответил, что его образ демонизируют.

