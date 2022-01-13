Захарова назвала заявления министра информации Казахстана неприемлемыми

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге 13 января заявила, что националистические заявления нового министра информации Казахстана Аскара Умарова неприемлемы.

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По ее словам, заявления Умарова справедливо вызвали острую реакцию у граждан России и Казахстана.

Ранее в России гневно отреагировали на назначение министром информации Казахстана Аскара Умарова, русофобские высказывания которого возмутили главу Россотрудничества Евгения Примакова. Он заявил, что его ведомство не будет иметь с ним дел. Сам Умаров, в свою очередь, ответил, что его образ демонизируют.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Мария ЗахароваМИД РФКазахстанРоссия
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