Песков: в РФ не будут судить министра Умарова по прошлым «неловким высказываниям»

По его словам, ранее «действительно имели место неловкие высказывания» чиновника в адрес России, однако в настоящее время важно то, что президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев «оказал господину Умарову доверие».

«Президент нашего партнёрского и нашего союзнического государства назначил Умарова в свой кабинет министров. Судить его следует по тем заявлениям, которые он будет делать в своём новом статусе», - подчеркнул представитель Кремля.

Ранее в России гневно отреагировали на назначение министром информации Казахстана Аскара Умарова, русофобские высказывания которого возмутили главу Россотрудничества Евгения Примакова, заявившего, что его ведомство не будет иметь с ним дел. Сам Умаров, в свою очередь, ответил, что его образ демонизируют.

