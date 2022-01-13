Песков: в РФ не будут судить министра Умарова по прошлым «неловким высказываниям»
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что российские власти будут судить о министре информации Казахстана Аскаре Умарове по его высказываниям на новом посту, сообщает ТАСС.
По его словам, ранее «действительно имели место неловкие высказывания» чиновника в адрес России, однако в настоящее время важно то, что президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев «оказал господину Умарову доверие».
«Президент нашего партнёрского и нашего союзнического государства назначил Умарова в свой кабинет министров. Судить его следует по тем заявлениям, которые он будет делать в своём новом статусе», - подчеркнул представитель Кремля.
Ранее в России гневно отреагировали на назначение министром информации Казахстана Аскара Умарова, русофобские высказывания которого возмутили главу Россотрудничества Евгения Примакова, заявившего, что его ведомство не будет иметь с ним дел. Сам Умаров, в свою очередь, ответил, что его образ демонизируют.
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