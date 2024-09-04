По её словам, в последнее время появляется всё больше фактов о глубокой вовлеченности Великобритании в подготовку терактов Киева на территории РФ.

Дипломат рассказала, что в ходе изучения компонентов украинских дронов, которые пытались атаковать хранилище с топливом в Ростовской области, удалось установить, что предварительная настройка полетных контролеров беспилотников проводилась в районах британских городов Солсбери и Ньюпорт.

«Подобная деструктивная деятельность англичан и их неуемное стремление к эскалации конфликта в полной мере учитываются в работе российскими компетентными ведомствами», - добавила Захарова.

Ранее Россия расширила санкции против Великобритании, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

