Захарова: Москва готовит ответ Лондону за его участие в атаках ВСУ на Россию
Москва готовит оптимальный алгоритм ответных действий на действия Лондона, который причастен к атакам Вооруженных сил Украины на объекты, расположенные на территории России, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, сообщает «Интерфакс».
По её словам, в последнее время появляется всё больше фактов о глубокой вовлеченности Великобритании в подготовку терактов Киева на территории РФ.
Дипломат рассказала, что в ходе изучения компонентов украинских дронов, которые пытались атаковать хранилище с топливом в Ростовской области, удалось установить, что предварительная настройка полетных контролеров беспилотников проводилась в районах британских городов Солсбери и Ньюпорт.
«Подобная деструктивная деятельность англичан и их неуемное стремление к эскалации конфликта в полной мере учитываются в работе российскими компетентными ведомствами», - добавила Захарова.
Ранее Россия расширила санкции против Великобритании, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru