На Украине опровергли данные о применении Javelin в Донбассе
Украинские военные сообщили, что американские противотанковые ракетные комплексы Javelin, которые Вашингтон поставил Киеву в качестве военной помощи, еще не использовались в Донбассе, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на «Украинскую правду».
Издание ссылается на представителей пресс-службы Объединенных сил. «По состоянию на данный момент в Донбассе "Джавелины" не использовались», — отметили в ведомстве.
Как сообщил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, при этом ракетные комплексы Javelin использовались во время учений на полигоне «Широкий лан».
Ранее сообщалось, что украинские вооружённые силы впервые применили противотанковые ракетные комплексы Javelin американского производства в боевых действиях в Донбассе.
Система Javelin - американский переносной противотанковый ракетный комплекс, предназначенный для поражения низколетящих мало скоростных целей и бронетехники.
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