На Украине опровергли данные о применении Javelin в Донбассе

Издание ссылается на представителей пресс-службы Объединенных сил. «По состоянию на данный момент в Донбассе "Джавелины" не использовались», — отметили в ведомстве.

Как сообщил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, при этом ракетные комплексы Javelin использовались во время учений на полигоне «Широкий лан».

Ранее сообщалось, что украинские вооружённые силы впервые применили противотанковые ракетные комплексы Javelin американского производства в боевых действиях в Донбассе.

Система Javelin - американский переносной противотанковый ракетный комплекс, предназначенный для поражения низколетящих мало скоростных целей и бронетехники.

