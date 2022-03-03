«Я нормальный мужик»: Зеленский призвал Путина сесть за стол переговоров

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к президенту России Владимиру Путину с предложением о переговорах. Видео с пресс-конференции украинского лидера опубликовано в Telegram-канале «Подъем».

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Зеленский заявил, что не понимает, какие гарантии Украина должна дать России.

«Мы не в НАТО, у нас нет ядерного оружия», — подчеркнул украинский лидер.

Зеленский предложил президенту России либо вывести войска с территории Украины, либо лично сесть за стол переговоров.

«Сядь со мной, только не на 30 метров, как с Макроном, Шольцем и так далее. Я ж сосед, меня не надо на 30 метров держать. Я не кусаюсь. Я нормальный мужик, сядь со мной, поговори, чего ты боишься?», — сказал Зеленский.

Также украинский лидер выделил то, что Киев не собирается «захватывать чужие земли».

Ранее президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с президентом Франции Эмманюэлем Макроном заявил, что задачи военной спецоперации на Украине будут выполнены в любом случае.

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ФОТО: president.gov.ua
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