«Я нормальный мужик»: Зеленский призвал Путина сесть за стол переговоров
Президент Украины Владимир Зеленский обратился к президенту России Владимиру Путину с предложением о переговорах. Видео с пресс-конференции украинского лидера опубликовано в Telegram-канале «Подъем».
Зеленский заявил, что не понимает, какие гарантии Украина должна дать России.
«Мы не в НАТО, у нас нет ядерного оружия», — подчеркнул украинский лидер.
Зеленский предложил президенту России либо вывести войска с территории Украины, либо лично сесть за стол переговоров.
«Сядь со мной, только не на 30 метров, как с Макроном, Шольцем и так далее. Я ж сосед, меня не надо на 30 метров держать. Я не кусаюсь. Я нормальный мужик, сядь со мной, поговори, чего ты боишься?», — сказал Зеленский.
Также украинский лидер выделил то, что Киев не собирается «захватывать чужие земли».
Ранее президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с президентом Франции Эмманюэлем Макроном заявил, что задачи военной спецоперации на Украине будут выполнены в любом случае.
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