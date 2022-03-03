Нарышкин объяснил значение нейтрального статуса Украины для России

Нейтральный статус Украины критически важен для России. Об этом заявил директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин, сообщает РИА Новости.

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«Это минимальный территориальный барьер, не­обходимый нашей стране для отражения атак с Запада», — объяснил Нарышкин.

Он также отметил, что по данным СВР России, США и Киев хотят максимально затянуть конфликт на Украине и перевести его в «войну высокой интенсивности».

Нарышкин подчеркнул, что из Европы на Украину постоянно посылают группы вооруженных боевиков. В самой Украине масссово раздается оружие.

«Оно бесполезно в противостоянии с регулярной армией, зато пре­красно подходит для мародеров и головорезов, которые грабят и терроризируют мирное население, препятствуют его эвакуа­ции в безопасные районы», — заявил Нарышкин.

Ранее президент России Владимир Путин попросил президента Франции Эмманюэля Макрона оказать помощь в организации эвакуации мирного населения из Украины.

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Фото: ER.RU
ТЕГИ:СВРСергей Нарышкин
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