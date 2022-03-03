Нарышкин объяснил значение нейтрального статуса Украины для России
Нейтральный статус Украины критически важен для России. Об этом заявил директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин, сообщает РИА Новости.
«Это минимальный территориальный барьер, необходимый нашей стране для отражения атак с Запада», — объяснил Нарышкин.
Он также отметил, что по данным СВР России, США и Киев хотят максимально затянуть конфликт на Украине и перевести его в «войну высокой интенсивности».
Нарышкин подчеркнул, что из Европы на Украину постоянно посылают группы вооруженных боевиков. В самой Украине масссово раздается оружие.
«Оно бесполезно в противостоянии с регулярной армией, зато прекрасно подходит для мародеров и головорезов, которые грабят и терроризируют мирное население, препятствуют его эвакуации в безопасные районы», — заявил Нарышкин.
Ранее президент России Владимир Путин попросил президента Франции Эмманюэля Макрона оказать помощь в организации эвакуации мирного населения из Украины.
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