Экс-директор ЦРУ: «Российское вмешательство» в выборы меняло позиции американцев

Бывший директор ЦРУ Джон Бреннан заявил, что в результате «российского вмешательства» в избирательную кампанию в 2016 году американские избиратели меняли свои позиции в бюллетенях. Свое мнение он высказал в четверг на форуме по безопасности выборов под названием «Видение 2020 года: разведка и президентские выборы в США» в Вашингтоне, пишет Reuters.

Выступая вместе с другими бывшими разведчиками, Бреннан сказал, что «лично уверен, что эти усилия России изменили мнение хотя бы одного избирателя, а был ли это один избиратель или миллион избирателей, я не знаю».

По словам Бреннана, не было никаких сомнений, что был определенный эффект, возможно, влияющий на сам конечный результат, который привел республиканца Дональда Трампа к президентству. «Сколько, в каких штатах я не знаю. Изменилось ли это, я не знаю», - сказал он.

Бреннан возглавлял ЦРУ с 2013 по 2017 год при администрации президента демократа Барака Обамы.

Россию обвиняют в «широком и систематическом» вмешательстве в американские выборы в 2016 году при помощи хакерской группы. Ранее НСН сообщала, что председатель комитета по разведке американского Сената республиканец Ричард Барр утверждает, что Россия продолжает вести информационную войну против США на платформах социальных медиа.

