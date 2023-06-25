Вучич заявил об иностранном участии в попытке мятежа «Вагнера»
В попытке мятежа частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» иностранное влияние, считает президент Сербии Александр Вучич. Об этом он заявил в эфире TV Pink.
Сербский лидер считает этот факт несомненным.
«Не хочу говорить, кто участвовал в этом извне, но даже не сомневайтесь, не должно быть никаких сомнений… У нас иностранные службы всегда замешаны в бесчисленном числе вещей», - отметил Вучич.
Глава Сербии подчеркнул, что именно президент России Владимир Путин остановил мятеж, «иначе никто бы не смог остановить». Также сербский лидер подчеркнул роль президента Белоруссии Александра Лукашенко, который стал участником переговоров с «Вагнером», передает «Радиоточка НСН».
Ранее Утром 24 июня президент РФ Владимир Путин в своем выступлении назвал действия частной военной компании мятежом и авантюрой. По словам президента, те, кто поднял мятеж, предали Россию. Глава государства также обратился к бойцам ЧВК и призвал их не совершать «роковую, трагическую ошибку», а также прекратить участие в преступных действиях.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru