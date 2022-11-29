Вучич заявил о повышении эффективности действий российских военных на Украине
Российские военные стали действовать эффективнее в рамках специальной военной операции на Украине, считает президент Сербии Александр Вучич. Об этом политик заявил в интервью телеканалу Pink TV.
Сербский лидер отметил, что у российской армии «меньше сильных союзников, чем у украинцев», при этом «русские стали воевать лучше», пишет РИА ФАН.
«Я не русский, не украинец и не американец, который во все это вмешивается. Мне все равно, просто пусть они найдут решение», — добавил Вучич.
Политик считает, что конфликт на Украине завершится не скоро. По мнению Вучича, следующая зима будет еще «сложнее», чем в текущем году, отмечает Ura.ru.
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