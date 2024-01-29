Встреча глав МИД Венгрии и Украины состоялась в Ужгороде

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто и его украинский коллега Дмитрий Кулеба встретились в Ужгороде (Закарпатская область). Об этом в своем Telegram-канале заявил глава украинского президента Андрей Ермак.

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Он отметил, что Киев пытается наладить отношения с Будапештом, выстроить конструктивный и откровенный диалог. Ермак подчеркнул, что Украина готова к такому взаимодействию.

Ранее сообщалось, что Евросоюз может ударить по экономике Венгрии, если она не снимет вето с помощи Украине на саммите в Брюсселе 1 февраля.

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ФОТО: РИА Новости
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