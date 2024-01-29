СМИ: Евросоюз ударит по экономике Венгрии после отказа помогать Украине

Европейский союз может ударить по экономике Венгрии, если она не снимет вето с помощи Украине на саммите в Брюсселе 1 февраля, сообщает Financial Times со ссылкой на документ Евросоюза.

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По данным издания, Брюссель изложил стратегию, направленную против «экономических слабостей» Венгрии. Чиновники могут поставить под угрозу валюту страны, привести к недоверию инвесторов, чтобы навредить «рабочим местам и экономическому росту» при отказе Будапешта снять вето с помощи Киеву.

Ранее стало известно, что Евросоюз может лишить Венгрию права голоса за блокировку помощи Украине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: pixabay.com
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