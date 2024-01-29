СМИ: Евросоюз ударит по экономике Венгрии после отказа помогать Украине

По данным издания, Брюссель изложил стратегию, направленную против «экономических слабостей» Венгрии. Чиновники могут поставить под угрозу валюту страны, привести к недоверию инвесторов, чтобы навредить «рабочим местам и экономическому росту» при отказе Будапешта снять вето с помощи Киеву.

Ранее стало известно, что Евросоюз может лишить Венгрию права голоса за блокировку помощи Украине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

