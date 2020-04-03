Врио губернатора Камчатского края назначен Владимир Солодов

Временно исполняющим обязанности губернатора Камчатского края назначен Владимир Солодов. Об этом говорится в указе президента РФ Владимира Путина, размещенном на сайте Кремля.

Этим же указом президент принял отставку губернатора Камчатского края Владимира Илюхина.

Указ вступает в силу со дня его подписания, отмечает RT.

Политолог: Уволившихся губернаторов подкосил коронавирус

Ранее губернатор Камчатского края Владимир Илюхин подал заявление об уходе в отставку.

В разгар борьбы с коронавирусом в России сразу три губернатора подали в отставку: известия пришли из Архангельской области, республики Коми и Камчатского края. Политологи рассказали НСН о причинах ухода глав регионов.


Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: РИА Новости/Михаил Климентьев
ТЕГИ:КамчаткаГубернаторы