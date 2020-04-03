Врио губернатора Камчатского края назначен Владимир Солодов
Временно исполняющим обязанности губернатора Камчатского края назначен Владимир Солодов. Об этом говорится в указе президента РФ Владимира Путина, размещенном на сайте Кремля.
Этим же указом президент принял отставку губернатора Камчатского края Владимира Илюхина.
Указ вступает в силу со дня его подписания, отмечает RT.
Ранее губернатор Камчатского края Владимир Илюхин подал заявление об уходе в отставку.
В разгар борьбы с коронавирусом в России сразу три губернатора подали в отставку: известия пришли из Архангельской области, республики Коми и Камчатского края. Политологи рассказали НСН о причинах ухода глав регионов.
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