Лидер палестинской группировки ХАМАС заявил о готовности прекратить обстрелы

Глава политбюро радикального движения ХАМАС Халед Машаль заявил турецким СМИ, что группировка может приступить к режиму прекращения огня. Об этом сообщает The Times of Israel.

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При этом Машаль заявил, что ответ Израиля на данное предложение не последовал. Военачальники армии Израиля, а также посол Израиля в Москве Александр Бен Цви ранее заявляли, что палестинцы должны первыми сделать шаг к перемирию. Накануне премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху подчеркнул, что операция против радикальных палестинских группировок в секторе Газа будет длиться столько, "сколько потребуется".

Ситуация на границе анклава и Израиля обострилась с 10 мая. Стороны обстреливают территории друг друга. В городах, где смешанное арабо-еврейское населения, начались беспорядки и столкновения.

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ФОТО: РИА Новости//Владимир Вяткин
ТЕГИ:ОбстрелСектор ГазаХамасИзраильПалестина
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