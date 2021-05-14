Лидер палестинской группировки ХАМАС заявил о готовности прекратить обстрелы

При этом Машаль заявил, что ответ Израиля на данное предложение не последовал. Военачальники армии Израиля, а также посол Израиля в Москве Александр Бен Цви ранее заявляли, что палестинцы должны первыми сделать шаг к перемирию. Накануне премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху подчеркнул, что операция против радикальных палестинских группировок в секторе Газа будет длиться столько, "сколько потребуется".

Ситуация на границе анклава и Израиля обострилась с 10 мая. Стороны обстреливают территории друг друга. В городах, где смешанное арабо-еврейское населения, начались беспорядки и столкновения.

