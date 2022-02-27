Володин: Зеленский может потерять Украину из-за своей позиции

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что российская делегация прибыла в белорусский Гомель для переговоров с Украиной. Однако Зеленский заявил, что готов к встрече на любой нейтральной территории, но не в Белоруссии, которая якобы ведет «агрессивные действия» против Украины.

«Сегодня наша страна предложила Киеву переговоры в Гомеле — городе, который выбрала украинская сторона. Но Зеленский вновь так же, как было в ситуации с ДНР и ЛНР, под разными предлогами уходит от них», — написал Володин в своем Tekegram-канале.

Спикер Госдумы считает, что к созданию нынешней ситуации причастны США, которые «сделали все» для этого, «нашпиговали оружием Украину» и которым выгоден длящийся конфликт.

По словам Володина, сейчас Зеленский должен искать любую возможность для переговоров в интересах украинских граждан, однако «ищет отговорки», тем самым совершая преступление перед народом Украины и мировым сообществом.

«Зеленскому мир не нужен. Последствия очевидны. Если вчера из-за своей позиции Зеленский потерял Донбасс, то сегодня он может потерять Украину», — заключил председатель Госдумы.

