Володин: Зеленский может потерять Украину из-за своей позиции
Президент Украины Владимир Зеленский может потерять Украину, отказываясь от переговоров с Россией на фоне спецоперации по демилитаризации и денацификации. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что российская делегация прибыла в белорусский Гомель для переговоров с Украиной. Однако Зеленский заявил, что готов к встрече на любой нейтральной территории, но не в Белоруссии, которая якобы ведет «агрессивные действия» против Украины.
«Сегодня наша страна предложила Киеву переговоры в Гомеле — городе, который выбрала украинская сторона. Но Зеленский вновь так же, как было в ситуации с ДНР и ЛНР, под разными предлогами уходит от них», — написал Володин в своем Tekegram-канале.
Спикер Госдумы считает, что к созданию нынешней ситуации причастны США, которые «сделали все» для этого, «нашпиговали оружием Украину» и которым выгоден длящийся конфликт.
По словам Володина, сейчас Зеленский должен искать любую возможность для переговоров в интересах украинских граждан, однако «ищет отговорки», тем самым совершая преступление перед народом Украины и мировым сообществом.
«Зеленскому мир не нужен. Последствия очевидны. Если вчера из-за своей позиции Зеленский потерял Донбасс, то сегодня он может потерять Украину», — заключил председатель Госдумы.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
16,3 млн+116 тыс. / сут.
Умерли
351 тыс.+769 / сут.
Выздоровели
13,5 млн+138 тыс. / сут.
- Володин: Зеленский может потерять Украину из-за своей позиции
- Кремль: Путин не будет выступать с обращением
- Лукашенко проголосовал на референдуме по обновленной конституции Белоруссии
- Песков: Киев сам предложил Гомель для переговоров с Россией
- В МИД Китая намекнули на ответственность США за события на Украине
- Переговоры с боем. Россия и Москва никак не встретятся
- Лукашенко: День-два — будет война, через три дня — мясорубка
- В Госдуме рассказали о действиях РФ при возможном отключении от SWIFT
- За сутки госпитализировали 7742 россиян с коронавирусом
- «Не Минск»: Зеленский предложил другие города для переговоров с Россией
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru