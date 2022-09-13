Володин: США милитаризируют Киев и толкают на новые преступления

США продолжают милитаризировать киевский режим, толкая его на новые преступления, считает спикер Госдумы Вячеслав Володин. Об этом политик написал в своем Telegram-канале.

У России есть планы для нейтрализации оружия США у ВСУ

Председатель нижней палаты парламента напомнил, что Вашингтон осудил авиаудары российской армии по критической инфраструктуре Украины. При этом США не сделали ничего для прекращения обстрелов мирных жителей Донбасса, «где люди живут в страхе, без воды и света более восьми лет», пишет Ura.ru. Также Белый дом не предпринял шагов для прекращения ударов по Запорожской АЭС, отмечает телеканал «360».

«Необходимо понимать: все цели специальной военной операции будут достигнуты в любом случае. Киевский режим будет денацифицирован, а западная военная помощь — уничтожена. И если Вашингтон, продолжая войну до последнего украинца, думает, что она его не коснется, то сильно ошибается», — подчеркнул Володин.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:УкраинаСШАВячеслав Володин
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры