Володин: США милитаризируют Киев и толкают на новые преступления
США продолжают милитаризировать киевский режим, толкая его на новые преступления, считает спикер Госдумы Вячеслав Володин. Об этом политик написал в своем Telegram-канале.
Председатель нижней палаты парламента напомнил, что Вашингтон осудил авиаудары российской армии по критической инфраструктуре Украины. При этом США не сделали ничего для прекращения обстрелов мирных жителей Донбасса, «где люди живут в страхе, без воды и света более восьми лет», пишет Ura.ru. Также Белый дом не предпринял шагов для прекращения ударов по Запорожской АЭС, отмечает телеканал «360».
«Необходимо понимать: все цели специальной военной операции будут достигнуты в любом случае. Киевский режим будет денацифицирован, а западная военная помощь — уничтожена. И если Вашингтон, продолжая войну до последнего украинца, думает, что она его не коснется, то сильно ошибается», — подчеркнул Володин.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru