Председатель нижней палаты парламента напомнил, что Вашингтон осудил авиаудары российской армии по критической инфраструктуре Украины. При этом США не сделали ничего для прекращения обстрелов мирных жителей Донбасса, «где люди живут в страхе, без воды и света более восьми лет», пишет Ura.ru. Также Белый дом не предпринял шагов для прекращения ударов по Запорожской АЭС, отмечает телеканал «360».

«Необходимо понимать: все цели специальной военной операции будут достигнуты в любом случае. Киевский режим будет денацифицирован, а западная военная помощь — уничтожена. И если Вашингтон, продолжая войну до последнего украинца, думает, что она его не коснется, то сильно ошибается», — подчеркнул Володин.

