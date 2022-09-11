У России есть планы для нейтрализации оружия США у ВСУ

Самый эффективный способ уменьшить количество запущенных с украинской территории ракет — уничтожать стартовые позиции и пусковые установки, говорится в публикации.

Издание предполагает, что с этой целью ВС РФ организуют в воздухе дежурство авиации со сверхзвуковыми Х-31 и используют баллистические ракеты комплексов «Искандер-М» с минимальным подлетным временем для работы по вскрытым целям.

А комплекс «Кинжал» с самолетом-носителем МиГ-31И может непосредственно в момент разгрузки опасных для РФ ракет поразить «любой самолет любой страны на территории всей Восточной Европы». Возможности ракеты «Циркон» позволяют почти хирургическим методом «вырезать» конкретную погрузку, если она осуществляется на расстоянии до 1000 км от международных вод.

Журналисты также предполагают, что для сдерживания США, которых, кажется, не смущает вероятность ответного удара со стороны России, следует разместить бригаду «Искандеров» на Чукотке или несколько звеньев Ту-22М3 в Никарагуа или на Кубе. Так можно попытаться заставить Вашингтон задуматься о том, что его политика приближает планету к ядерному апокалипсису.

Ранее депутат правящей в Великобритании Консервативной партии Тобиас Эллвуд в эфире Times Radio заявил, что тактическое ядерное оружие могут применить в мире в ближайшие десять лет, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».



