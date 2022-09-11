У России есть планы для нейтрализации оружия США у ВСУ
Киев собирается использовать на территории России дальнобойные ракеты ATACMS для комплексов HIMARS, а также авиационные средства поражения производства США, которые Вашингтон может поставить на Украину. У России есть, что противопоставить этим намерениям, пишут «Известия».
Самый эффективный способ уменьшить количество запущенных с украинской территории ракет — уничтожать стартовые позиции и пусковые установки, говорится в публикации.
Издание предполагает, что с этой целью ВС РФ организуют в воздухе дежурство авиации со сверхзвуковыми Х-31 и используют баллистические ракеты комплексов «Искандер-М» с минимальным подлетным временем для работы по вскрытым целям.
А комплекс «Кинжал» с самолетом-носителем МиГ-31И может непосредственно в момент разгрузки опасных для РФ ракет поразить «любой самолет любой страны на территории всей Восточной Европы». Возможности ракеты «Циркон» позволяют почти хирургическим методом «вырезать» конкретную погрузку, если она осуществляется на расстоянии до 1000 км от международных вод.
Журналисты также предполагают, что для сдерживания США, которых, кажется, не смущает вероятность ответного удара со стороны России, следует разместить бригаду «Искандеров» на Чукотке или несколько звеньев Ту-22М3 в Никарагуа или на Кубе. Так можно попытаться заставить Вашингтон задуматься о том, что его политика приближает планету к ядерному апокалипсису.
Ранее депутат правящей в Великобритании Консервативной партии Тобиас Эллвуд в эфире Times Radio заявил, что тактическое ядерное оружие могут применить в мире в ближайшие десять лет, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
20,1 млн+52 829 / сут.
Умерли
385 тыс.+86 / сут.
Выздоровели
19,1 млн+37 288 / сут.
- Черногория собирается ввести визы для россиян вслед за Брюсселем
- Выборы муниципальных депутатов в Москве проходят без нарушений
- Умер испанский писатель Хавьер Мариас
- Явка на выборах в Москве превысила 32 процента на 17:00
- Байден решил не комментировать положение дел на Украине из-за его развития
- Состоялся телефонный разговор Путина и Макрона
- У России есть планы для нейтрализации оружия США у ВСУ
- Бойцы ВСУ снимают минные заграждения под Угледаром
- Глава ЦИК посетила Общественный штаб по наблюдению за выборами в Москве
- В столице изменили способ продажи билетов на аттракцион «Солнце Москвы»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru