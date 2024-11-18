Володин: Россия может ответить на дальнобойные удары новым вооружением

Он указал, что Россия вынуждена будет на это ответить, а каким будет ответ следует спрашивать у Минобороны РФ.

«Не исключено использование новых систем вооружения, которые по территории Украины Россия не применяла», - написал Володин.

Спикер также добавил, что оружие, о котором идёт речь, уже используется, однако расширение его применения «ситуацию на поле боя не поменяет».

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что удары по российской территории наносит не Украина, а те страны, которые дают её соответствующие разрешения, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».