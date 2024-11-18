Володин: Россия может ответить на дальнобойные удары новым вооружением
Разрешение на удары вглубь территории России лишь усугубит судьбу Украины. Об этом в своём Telegram-канале заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
Он указал, что Россия вынуждена будет на это ответить, а каким будет ответ следует спрашивать у Минобороны РФ.
«Не исключено использование новых систем вооружения, которые по территории Украины Россия не применяла», - написал Володин.
Спикер также добавил, что оружие, о котором идёт речь, уже используется, однако расширение его применения «ситуацию на поле боя не поменяет».
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что удары по российской территории наносит не Украина, а те страны, которые дают её соответствующие разрешения, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru