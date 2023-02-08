СМИ: Великобритания начнет тренировать украинских летчиков
В офисе премьер-министра Великобритании Риши Сунака приняли решение начать тренировку украинских летчиков. Об этом сообщает Reuters.
Великобритания включила в план подготовки ВСУ обучение пилотов истребителей и морских пехотинцев. Также Лондон ускорит передачу военной техники Киеву.
По сообщениям СМИ, после обучения пилоты ВСУ смогут управлять истребителями, которые соответствуют стандартам стран НАТО.
Ранее источник американской газеты The Wall Street Journal со ссылкой на кабинет министров Великобритании заявил, что подготовка украинских летчиков начнется весной. Процесс займет «некоторые время», передавал НСН.
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