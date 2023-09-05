Суд в Кирове арестовал экс-аспиранта Мифтахова по делу об оправдании терроризма

Первомайский суд Кирова арестовал экс-аспиранта МГУ им. М.В. Ломоносова Азата Мифтахова, обвиняемого в оправдании терроризма. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на адвоката Светлану Сидоркину.

Бывшего аспиранта МГУ Мифтахова задержали на выходе из колонии по новому делу

«Суд ... избрал меру пресечения в виде заключения под стражу до 3 ноября», — указала защитник.

Решение суда планируют обжаловать. Как отметила Сидоркина, Мифтахову предъявили обвинение по статье о публичных призывах к осуществлению террористической деятельности, оправдании или пропаганде терроризма. Мужчина не признал вину.

Накануне сотрудники ФСБ задержали Мифтахова на выходе из колонии, где тот отбыл срок по статье о хулиганстве, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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