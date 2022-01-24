США гибнут сами и тянут другие страны Запада к неотвратимой гибели, «самоубийственна» и их антироссийская политика. Такое мнение высказал доктор политических наук, бывший высокопоставленный сотрудник французской разведки Эрик Денесе в интервью изданию Atlantico.

По его мнению, в ситуации, сложившейся вокруг Украины, виноваты западные страны, позволившие свергнуть демократически избранного президента Виктора Януковича. Денесе отметил, что Запад поддерживал этот госпереворот, а установившийся в Киеве режим стал притеснять русскоязычное население Донбасса.