Во Франции назвали политику Запада в отношении России «самоубийственной»
США гибнут сами и тянут другие страны Запада к неотвратимой гибели, «самоубийственна» и их антироссийская политика. Такое мнение высказал доктор политических наук, бывший высокопоставленный сотрудник французской разведки Эрик Денесе в интервью изданию Atlantico.
По его мнению, в ситуации, сложившейся вокруг Украины, виноваты западные страны, позволившие свергнуть демократически избранного президента Виктора Януковича. Денесе отметил, что Запад поддерживал этот госпереворот, а установившийся в Киеве режим стал притеснять русскоязычное население Донбасса.
Политолог пояснил, что «атлантистская русофобия» стала непременным способом существования для США и НАТО, при этом Запад только усиливает напряженность. В частности, Вашингтон никогда не отнесся бы спокойно к регулярным полетам российских самолетов у берегов США или дислокации российских войск в Мексике.
Экс-разведчик также указал, что твердая позиция Москвы по украинскому вопросу заставила американцев и НАТО вернуться за стол переговоров.
МИД России накануне предъявил НАТО обвинения в эскалации ситуации на Украине. Российские дипломаты заявили, что дезинформация Великобритании о якобы планах России привести к власти в Киеве пророссийские силы способствует росту напряженности вокруг Украины.
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