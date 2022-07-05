Власти Венгрии заявили о невозможности заменить энергоносители РФ

Ранее международное рейтинговое агентство Fitch заявило, что Евросоюзу нужно будет более трех лет, чтобы полностью заместить поставки газа из России. При этом, по оценкам агентства, в наибольшем риске внезапной остановки поставок газа будут Венгрия, Чехия и Словакия.

Проблемы с поставками российского газа в Евросоюзе начались после введения санкций против РФ из-за военной операции на территории Украины.



