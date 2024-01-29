Власти Техаса хотят разместить колючую проволоку на всей границе с Мексикой
Власти Техаса разместят колючую проволоку на всей протяженности границы штата. Об этом сообщил вице-губернатор Техаса Дэн Патрик телеканалу Fox News.
Он заявил, что федеральным властям потребовалось бы очень много кусачек, чтобы перерезать всю колючую проволоку, которую Техас «сразу бы восстанавливал».
По словам вице-губернатора, несколько месяцев назад границу Техаса пересекали порядка 3 тысячи мигрантов в день. После возведения властями штата заграждений, этот показатель стал равен нулю.
На фоне таких успехов штата администрации президента США Джо Байдена нет никакого смысла «приходить и резать колючую проволоку». Патрик подчеркнул, что не хотел бы конфронтации из-за этого.
Губернатор Техаса Грег Эбботт на прошлой неделе заявил, что готов к потенциальному конфликту с федеральными властями США из-за демонтажа заграждений, установленных вдоль границы с Мексикой. Ранее убрать забор разрешил верховный суд США по запросу администрации. После этого губернаторы-республиканцы 25 штатов обвинили Байдена в нежелании бороться с нелегальной миграцией и заявили о поддержке властей Техаса.
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