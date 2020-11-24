Трамп начинает передачу власти Байдену

Действующий президент США Дональд Трамп сообщил, что отдал распоряжение Управлению общих служб «делать, что нужно» по «первоначальным протоколам» передачи власти Джо Байдену, написал глава государства в Twitter

«Наше дело крепко продвигается, мы будем продолжать твердую борьбу, я уверен, победим! Тем не менее, в лучших интересах нашей страны я рекомендую, чтобы Эмили и ее команда делали все, что нужно, относительно первоначальных протоколов, и я сказал своей команде делать то же», — сообщил Трамп.