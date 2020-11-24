Трамп начинает передачу власти Байдену

Действующий президент США Дональд Трамп сообщил, что отдал распоряжение Управлению общих служб «делать, что нужно» по «первоначальным протоколам» передачи власти Джо Байдену, написал глава государства в Twitter

«Наше дело крепко продвигается, мы будем продолжать твердую борьбу, я уверен, победим! Тем не менее, в лучших интересах нашей страны я рекомендую, чтобы Эмили и ее команда делали все, что нужно, относительно первоначальных протоколов, и я сказал своей команде делать то же», — сообщил Трамп.

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Таким образом, глава Белого дома в очередной раз отказался признать поражение на президентских выборах.

Как сообщалось, Управление по общим вопросам администрации США сообщило Джозефу Байдену о готовности начать процедуру передачи ему президентской власти в стране.

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ФОТО: РИА Новости//Илья Питалев
ТЕГИ:Выборы в СШАДжо БайденДональд Трамп
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