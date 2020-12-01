Глава Минюста США заявил об отсутствии на президентских выборах значительных нарушений

Глава Минюста и генеральный прокурор США Уильям Барр заявил в интервью агентству Associated Press, что на выборах президента США не было обнаружено достаточно нарушений, чтобы сомневаться в победе кандидата от Демократической партии страны Джо Байдена. Об этом сообщает РИА Новости.

Генпрокурор заявил, что все полученные жалобы и данные о возможных нарушениях были проверены федеральными прокурорами и сотрудниками ФБР. Он отметил, что "масштабных" фальсификаций, которые бы могли повлиять на результаты выборной гонки, не было зафиксировано.

Действующий глава США, кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп оспаривает свой проигрыш Байдену на президентских выборах 3 ноября. Трамп подает иски в суды нескольких штатов, большая часть из них уже отклонена.

