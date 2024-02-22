Евросоюз ввел санкции за «подрыв безопасности Молдавии»
Власти Европейского союза установили санкции за подрыв национальной безопасности Молдавии, сообщает пишет ТАСС.
Пока под их действие попала одна организация и шесть физических лиц.
В частности, речь идет об полувоенном объединении «Щит народа», которое по данным Еврокомиссии, не раз пыталось подорвать работу правительства Молдавии с помощью «агрессивных» акций протеста.
Имена физических лиц, которых коснулись рестрикции, пока не афишируются.
Ранее стало известно, что Еврокомиссия выделит 83 миллиона евро Украине и Молдавии на гуманитарные цели, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru