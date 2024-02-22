Евросоюз ввел санкции за «подрыв безопасности Молдавии»

Власти Европейского союза установили санкции за подрыв национальной безопасности Молдавии, сообщает пишет ТАСС.

Минобороны Молдавии заявило об участии в учениях НАТО Swift Response

Пока под их действие попала одна организация и шесть физических лиц.

В частности, речь идет об полувоенном объединении «Щит народа», которое по данным Еврокомиссии, не раз пыталось подорвать работу правительства Молдавии с помощью «агрессивных» акций протеста.

Имена физических лиц, которых коснулись рестрикции, пока не афишируются.

Ранее стало известно, что Еврокомиссия выделит 83 миллиона евро Украине и Молдавии на гуманитарные цели, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:БезопасностьМолдавияСанкции ЕСЕвросоюз

Горячие новости

Все новости

партнеры