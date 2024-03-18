Санду призвала парламент Молдавии инициировать референдум о принятии страны в ЕС
Молдавский лидер Майя Санду потребовала от парламента страны инициировать конституционный референдум о вступлении государства в ЕС. Об этом сообщил Telegram-канал «Sputnik Молдова».
По мнению президента Молдавии, указание евроинтеграции в качестве цели в конституции обяжет уважать ее весь политический класс страны. Санду добавила, что членство Молдавии в Евросоюзе — проект всех граждан страны, а не одной партии.
Отмечается, что руководство страны запустило сайт в поддержку референдума о вступлении Молдавии в ЕС. Санду заверила, что на нем «будут развенчивать мифы и фейки об Евросоюзе».
Ранее Санду заявила, что Россия якобы планировала совершить в республике государственный переворот.
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