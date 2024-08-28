Въезд в Россию закрыли для 92 граждан США
Российские власти запретили въезд на территорию Российской Федерации 92 гражданам США. Об этом говорится в заявлении МИД РФ.
В ведомстве отметили, что решение было принято в ответ на проводимый администрацией президента США Джо Байдена «русофобский курс с декларируемой целью «нанести Москве стратегическое поражение», а также ввод «ковровых» санкций против политиков, представителей бизнес-сообщества, деятелей науки и культуры, журналистов и медийных структур из РФ.
Отмечается, что в российский «стоп-лист» внесли руководителей и чиновников различного звена силовых ведомств и спецслужб, глав компаний ВПК и финансовых институтов, сотрудников редакций ведущих СМИ, причастных к распространению «фейков» о Вооружённых силах РФ.
«Практика расширения списка «закрытников» за счёт тех, кто непосредственно вовлечён в антироссийскую деятельность, будет продолжен», - заключили в МИД РФ.
Ранее посол РФ в США Анатолий Антонов заявил, что вводимые Вашингтоном новые антироссийские санкции, указывают на агонию американского режима, сообщает «Свободная пресса».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru