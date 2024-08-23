США ввели санкции против сына министра обороны РФ Андрея Белоусова

Власти США ввели санкции против Павла Белоусова - сына главы Минобороны РФ Андрея Белоусова Павла. Об этом говорится в заявлении американского министерства финансов.

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Всего же после расширения антироссийских санкций в «чёрный» список попали 400 граждан и компаний из России, Европы, Азии и Ближнего Востока.

В Минфине США заявили, что рестрикции введены против тех, чьи товары и услуги «позволяют России поддерживать свои военные усилия и обходить санкции».

Ранее американские власти расширили список экспортного контроля, добавив в него 64 компании из России, 42 организации из Китая, а также 11 иранских фирм и восемь юрлиц из Турции, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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