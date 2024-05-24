Премьер-министр Венгрии заявил о переоценке роли страны в НАТО
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что страна сейчас проводит переоценку своей роли в НАТО, передает РБК.
Премьер подчеркнул, что Венгрия не хочет быть причастной к действиям НАТО на Украине, так как это может привести к прямому противостоянию с Россией.
Орбан назвал происходящие сейчас события в Брюсселе и Вашингтоне подготовкой к прямому военному конфликту. Вместе с тем, он отметил, что армии в Европе необходимы для поддержания стабильности и сохранения мира.
Ранее Евросоюз сообщал, что сейчас не время для заморозки конфликта на Украине, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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