Премьер-министр Венгрии заявил о переоценке роли страны в НАТО

Премьер подчеркнул, что Венгрия не хочет быть причастной к действиям НАТО на Украине, так как это может привести к прямому противостоянию с Россией.



Орбан назвал происходящие сейчас события в Брюсселе и Вашингтоне подготовкой к прямому военному конфликту. Вместе с тем, он отметил, что армии в Европе необходимы для поддержания стабильности и сохранения мира.

Ранее Евросоюз сообщал, что сейчас не время для заморозки конфликта на Украине, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

