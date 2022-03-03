Венгрия временно перенесет свое посольство из Киева

Венгрия временно перенесет свое посольство на Украине из Киева во Львов. Об этом сообщает информационное агентство РИА Новости со ссылкой на министра иностранных дел республики Петера Сийярто.

По его словам, такое решение было принято из-за ухудшения ситуации с безопасностью в городе.

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Отмечается, что диппредставительство будет работать с сокращенным штатом, а после стабилизации обстановки сотрудники посольства вернутся в столицу Украины.

Сийярто также рассказал, что во время эвакуации, которая была организована венгерским ведомством, Киев покинули двадцать человек. Среди них более десяти сотрудников посольства Венгрии и члены их семей, трое представителей службы безопасности, а также гражданин Франции и австрийская семья из трех человек.

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