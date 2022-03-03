Венгрия временно перенесет свое посольство из Киева

Венгрия временно перенесет свое посольство на Украине из Киева во Львов. Об этом сообщает информационное агентство РИА Новости со ссылкой на министра иностранных дел республики Петера Сийярто.

По его словам, такое решение было принято из-за ухудшения ситуации с безопасностью в городе.