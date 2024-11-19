Великобритания выделит 9,5 млн долларов на дронв для Украины

Великобритания выделит на снабжение Украины ударными и разведывательными беспилотниками 7,5 млн фунтов (почти 9,5 млн долларов). Об этом сообщает пресс-служба британского кабмина.

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Уточняется, что финансирование будет осуществлено через коалицию по снабжению Украины дронами, которую возглавляют Великобритания и Латвия.

Также коалиция получит от Германии, Канады и Люксембурга дополнительные 16 млн фунтов стерлингов.

«Это увеличит общий фонд до 67 млн ​​фунтов стерлингов, включая 15 млн фунтов стерлингов от Великобритании», - заключили в британском правительстве.

Ранее генсек НАТО Марк Рютте заявил, что Запад не должен накладывать на Украину ограничение по использованию поставляемого ей оружия, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СпецоперацияБеспилотникиУкраинаВеликобритания

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