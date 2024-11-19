Великобритания выделит 9,5 млн долларов на дронв для Украины
Великобритания выделит на снабжение Украины ударными и разведывательными беспилотниками 7,5 млн фунтов (почти 9,5 млн долларов). Об этом сообщает пресс-служба британского кабмина.
Уточняется, что финансирование будет осуществлено через коалицию по снабжению Украины дронами, которую возглавляют Великобритания и Латвия.
Также коалиция получит от Германии, Канады и Люксембурга дополнительные 16 млн фунтов стерлингов.
«Это увеличит общий фонд до 67 млн фунтов стерлингов, включая 15 млн фунтов стерлингов от Великобритании», - заключили в британском правительстве.
Ранее генсек НАТО Марк Рютте заявил, что Запад не должен накладывать на Украину ограничение по использованию поставляемого ей оружия, сообщает RT.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Страны Европы обвинили Россию в «атаках на архитектуру безопасности»
- Участник «Уральских пельменей» рассказал о номерах, не попадающих в эфир
- Продюсера Куинси Джонса посмертно наградили почетным «Оскаром»
- Великобритания выделит 9,5 млн долларов на дронв для Украины
- В Русском музее приступили к реставрации картины Дейнеки «Покорители космоса»
- Песков объяснил, почему затянулась СВО
- Композитор Дунаевский проиграл суд с производителем молока «33 коровы»
- Мосбиржа объявила о приостановке торгов на срочном рынке
- СМИ: Один человек пострадал в результате взрыва газа на окраине Махачкалы
- В ГД приняли закон о списании просроченных кредитов до 10 млн для участников СВО
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru