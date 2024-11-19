Песков объяснил, почему затянулась СВО

Ведение боевых действий в Украине заняло больше времени из-за Североатлантического альянса. Об этом в эфире индийского информационного агентства ANI заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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По его словам, специальная военная операция (СВО) «началась против киевского режима», однако в настоящее время противостояние продолжается уже «как война между Россией и НАТО».

«Вот почему это заняло немного больше времени и продлится ещё немного», - заключил представитель Кремля.

Ранее Песков назвал неприемлемой заморозку конфликта на Украине по линии боестолкновения, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости
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