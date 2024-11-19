Песков объяснил, почему затянулась СВО

По его словам, специальная военная операция (СВО) «началась против киевского режима», однако в настоящее время противостояние продолжается уже «как война между Россией и НАТО».

«Вот почему это заняло немного больше времени и продлится ещё немного», - заключил представитель Кремля.

Ранее Песков назвал неприемлемой заморозку конфликта на Украине по линии боестолкновения, сообщает RT.