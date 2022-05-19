Великобритания ввела санкции против трёх российских авиакомпаний

Глава МИД Соединённого Королевства Лиз Трасс заявила, что заморозка активов авиаперевозчиков связана с тем, что они «получают выгоду и поддерживают российское правительство».

Министр транспорта Великобритании Грант Шаппс, в свою очередь, уточнил, что новые санкции «не позволят России заработать до 50 млн фунтов стерлингов».

Ранее британский МИД Ввнёс в санкционный список олимпийскую чемпионку по художественной гимнастике Алину Кабаеву за то, что она является председателем «Национальной Медиа Группы», сообщает RT.