Великобритания ввела санкции против трёх российских авиакомпаний
Великобритания включила в свой санкционный список авиакомпании «Аэрофлот», «Россия» и «Уральские авиалинии», сообщает пресс-служба британского кабмина.
Глава МИД Соединённого Королевства Лиз Трасс заявила, что заморозка активов авиаперевозчиков связана с тем, что они «получают выгоду и поддерживают российское правительство».
Министр транспорта Великобритании Грант Шаппс, в свою очередь, уточнил, что новые санкции «не позволят России заработать до 50 млн фунтов стерлингов».
Ранее британский МИД Ввнёс в санкционный список олимпийскую чемпионку по художественной гимнастике Алину Кабаеву за то, что она является председателем «Национальной Медиа Группы», сообщает RT.
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