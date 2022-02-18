Сенат США принял резолюцию о поддержке новых санкций против России
Сенат США принял резолюцию о поддержке антироссийских санкций в случае «вторжения» российских войск на Украину, сообщает РИА «Новости».
Необходимость в документе возникла из-за того, что американские парламентарии побоялись не успеть до российского вторжения на Украину подготовить законопроект о новом пакете ограничительных мер, которые затронут бизнесменов из ближнего круга Путина. Об этом в ходе брифинга заявляла пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.
Резолюция не имеет какой-либо законодательной силы. По мнению американских сенаторов, она должна предупредить Кремль обо всей серьезности последствий эскалации конфликта.
За принятие данного документа республиканцы и демократы проголосовали единогласно.
Ранее итальянский политолог Марк Бернардини в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что в Европе начинают понимать, что антироссийские санкции ударят по ЕС, а США ничем не помогут своим союзникам.
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