Сенат США принял резолюцию о поддержке новых санкций против России

Сенат США принял резолюцию о поддержке антироссийских санкций в случае «вторжения» российских войск на Украину, сообщает РИА «Новости».

Необходимость в документе возникла из-за того, что американские парламентарии побоялись не успеть до российского вторжения на Украину подготовить законопроект о новом пакете ограничительных мер, которые затронут бизнесменов из ближнего круга Путина. Об этом в ходе брифинга заявляла пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.