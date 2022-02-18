Путин: Санкционное давление совершенно нелегитимно
Санкционное давление совершенно нелегитимно. Об этом заявил президент России Владимир Путин после встречи с белорусским лидером.
По его словам, оно противоречит международному праву.
При этом глава государства подчеркнул, что в рамках западных санкций Россия должна «сама себе помогать» с точки зрения импортозамещения. Говоря о прекращении поставок некоторых европейских товаров, Путин также согласился с президентом Белоруссии в том, что «мир большой, и все не закроешь на замок».
Ранее СМИ сообщили, что переговоры Путина и Лукашенко продлились более двух часов.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru