Путин: Санкционное давление совершенно нелегитимно

Санкционное давление совершенно нелегитимно. Об этом заявил президент России Владимир Путин после встречи с белорусским лидером.

По его словам, оно противоречит международному праву.

Лукашенко пошутил, что его поездка в Россию «разбавила западную элиту»

При этом глава государства подчеркнул, что в рамках западных санкций Россия должна «сама себе помогать» с точки зрения импортозамещения. Говоря о прекращении поставок некоторых европейских товаров, Путин также согласился с президентом Белоруссии в том, что «мир большой, и все не закроешь на замок».

Ранее СМИ сообщили, что переговоры Путина и Лукашенко продлились более двух часов.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ЗападСанкцииВладимир Путин
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры