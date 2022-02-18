Путин: Санкционное давление совершенно нелегитимно

При этом глава государства подчеркнул, что в рамках западных санкций Россия должна «сама себе помогать» с точки зрения импортозамещения. Говоря о прекращении поставок некоторых европейских товаров, Путин также согласился с президентом Белоруссии в том, что «мир большой, и все не закроешь на замок».

Ранее СМИ сообщили, что переговоры Путина и Лукашенко продлились более двух часов.

