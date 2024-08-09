Великобритания расширила список санкций против Белоруссии

Власти Великобритании объявили о расширении списка санкций против Белоруссии. Об этом сообщает пресс-служба правительства страны.

Белоруссия подготовила ответ на санкции Евросоюза

Отмечается, что в «чёрный» список ввели девять новых позиций. В частности, в него попали предприятия оборонно-промышленного комплекса Белоруссии, а также руководители некоторых исправительных колоний республики.

Уточняется, что санкции былии введены в отношении Научно-исследовательского института электронных вычислительных машин, предприятия «СтанкоГомель» и «Рухсервомотор», против начальников исправительных колоний Дениса Толстенкова, Андрея Пальчика, Филиппа Штурчанка и Алексея Лазаренко.

Ранее власти США на год продлили действие санкций в отношении представителей руководства Белоруссии, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Джастин Гриффитс-Уилльямс
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