Великобритания расширила санкции против Ирана

Власти Великобритании расширили санкции против Ирана за якобы поддержку России. Об этом сообщает пресс-служба британского правительства.

Посольство Британии опровергло сообщения о возможном снятии санкций с России

В частности, в «чёрный» список попали семь юридических и физических лиц из Ирана. В их числе компания Baharestan Kish Company, занимающаяся производством беспилотников.

Кроме того, власти Великобритании объявили о санкциях против пяти морских судов, якобы задействованных в оказании военной поддержки РФ.

Власти США арестовали жителя Массачусетса Сэма Бхамбхани по обвинению в сговоре с целью обхода санкций против России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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