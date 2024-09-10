Великобритания расширила санкции против Ирана
Власти Великобритании расширили санкции против Ирана за якобы поддержку России. Об этом сообщает пресс-служба британского правительства.
В частности, в «чёрный» список попали семь юридических и физических лиц из Ирана. В их числе компания Baharestan Kish Company, занимающаяся производством беспилотников.
Кроме того, власти Великобритании объявили о санкциях против пяти морских судов, якобы задействованных в оказании военной поддержки РФ.
Власти США арестовали жителя Массачусетса Сэма Бхамбхани по обвинению в сговоре с целью обхода санкций против России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru