Посольство Британии опровергло сообщения о возможном снятии санкций с России
10 сентября 202411:32
Посольство Великобритании в России опровергло сообщения о том, что Лондон якобы допускает снятие антироссийских санкций. Об этом пишет РИА Новости.
Ранее Известия со ссылкой на британское посольство в РФ сообщили, что Британия может отменить санкционные ограничения в отношении России в случае их неэффективности.
Диппредставительство назвало эти сведения «полностью ложными».
«Мы уже отправили наш протест в "Известия" с просьбой исправить ложную информацию», — добавили в посольстве.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru