Посольство Британии опровергло сообщения о возможном снятии санкций с России

Посольство Великобритании в России опровергло сообщения о том, что Лондон якобы допускает снятие антироссийских санкций. Об этом пишет РИА Новости.

Ранее Известия со ссылкой на британское посольство в РФ сообщили, что Британия может отменить санкционные ограничения в отношении России в случае их неэффективности.

Диппредставительство назвало эти сведения «полностью ложными».

«Мы уже отправили наш протест в "Известия" с просьбой исправить ложную информацию», — добавили в посольстве.

