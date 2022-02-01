«Вашингтон не поможет»: В Европе начинают «повышать голос» на США из-за антироссийских санкций
Европа не останется без российского газа, однако санкции против Москвы могут привести к безработице и обнищанию, сказал НСН Марк Бернардини.
В Европе начинают понимать, что антироссийские санкции ударят по ЕС, а США ничем не помогут своим союзникам, сказал в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» итальянский политолог Марк Бернардини.
Ранее хорватское издание Advance предупредило, что страны ЕС могут просто замерзнуть в случае введения новых санкций против России.
«Поскольку Россия сейчас начинает доказывать, что она действительно пойдет на ответные меры, а не как до сих пор, наиболее прозорливые политики, экономисты и бизнесмены начинают понимать, что надо как-то по-другому договариваться, потому что это для нас убытки - меньше рабочих мест, меньше производства, меньше будут покупать продукцию. Это скажется не только на России, но главным образом – на Западе. А там уже отвыкли, что можно вдруг замерзнуть не потому, что Россия не будет поставлять газ, а потому что у среднестатистической семьи просто нет денег на то, чтобы оплачивать отопление», - сказал Бернардини.
При этом он отметил, что в Европе начинают «повышать голос», несмотря на давление со стороны США.
«Сейчас отдельные страны Запада начинают «повышать голос», чего до сих пор не было. Я надеюсь, что такая тенденция будет просматриваться все больше и больше. Пока что преждевременно на это рассчитывать, но надежда есть», - признался политолог.
По мнению Бернардини, США ничего не теряют от антироссийских санкций, а в случае проблем у стран ЕС помощи от Вашингтона не будет.
«Чем США могут помочь союзникам? Ничем. За восемь лет, что существуют санкции, то больше, то меньше, то их продлевают, товарооборот России и Евросоюза сократился на 40%, от этого теряют и те, и другие. Главные инициаторы санкций – это США, однако товарооборот межу Соединенными Штатами и Россией за восемь лет увеличился на 25%. Соответственно, делайте выводы, кому выгодна вся эта бодяга», - разъяснил собеседник «Радиоточки НСН».
При этом он подчеркнул, что Россия не собирается отказываться от поставок газа в Европу, и выразил уверенность, что «такого не будет».
Ранее сообщалось, что Евросоюз готовит пакет персональных, экономических, финансовых и торговых ограничительных мер против России. Санкции могут быть введены «в случае агрессии в отношении Украины». О готовности к антироссийским санкциям также заявили в Вашингтоне и Лондоне.
На этом фоне «Сбер» провел технологические учения, в ходе которых смоделировал отключение инфраструктуры информационных технологий банка от поддержки зарубежных поставщиков программного обеспечения.
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