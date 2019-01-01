В Верховную Раду внесли проект об инаугурации Зеленского

Уточняется, что дату инаугурации должна быть назначена Верховной радой. Известно, что ближайшее пленарное заседание состоится 14 мая.

Незадолго до этого, 30 апреля, Центральная избирательная комиссия Украины официально объявила Владимира Зеленского победителем президентских выборов. Сообщалось, что он набрал 73,22% голосов, а Петр Порошенко — 24,45%.

Ранее украинский политолог Александр Семченко рассказал в беседе с НСН, кто мешает избранному президенту Украины Владимиру Зеленскому назначать во власть своих людей. Он сообщил, что назначение руководителя администрации президента не окажет существенного влияния на политические процессы на Украине.

