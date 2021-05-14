В Верховной раде заявили, что Кубань должна принадлежать Украине

Он также отметил, что еще сто лет назад на Кубани разговаривали на украинском языке.

Ранее Владимир Путин, выступая на совещании с постоянными членами Совета безопасности РФ, отметил, что на угрозы рядом со своими границами Россия будет реагировать «своевременно, должным образом».

