В Верховной раде заявили, что Кубань должна принадлежать Украине

Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко заявил в эфире «4 канала», что Кубань должна принадлежать Украине, так как относится к территории «украинских этнических земель».

По его словам, сегодня много людей там забыли о том, что были частью украинских земель, но они все равно выделяются фамилиями, песнями и культурой.

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Он также отметил, что еще сто лет назад на Кубани разговаривали на украинском языке.

Ранее Владимир Путин, выступая на совещании с постоянными членами Совета безопасности РФ, отметил, что на угрозы рядом со своими границами Россия будет реагировать «своевременно, должным образом».

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Фото: facebook.com
ТЕГИ:КубаньУкраина
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