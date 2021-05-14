В Верховной раде заявили, что Кубань должна принадлежать Украине
Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко заявил в эфире «4 канала», что Кубань должна принадлежать Украине, так как относится к территории «украинских этнических земель».
По его словам, сегодня много людей там забыли о том, что были частью украинских земель, но они все равно выделяются фамилиями, песнями и культурой.
Он также отметил, что еще сто лет назад на Кубани разговаривали на украинском языке.
Ранее Владимир Путин, выступая на совещании с постоянными членами Совета безопасности РФ, отметил, что на угрозы рядом со своими границами Россия будет реагировать «своевременно, должным образом».
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