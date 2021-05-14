Путин объяснил, как Россия будет реагировать на угрозы у своих границ

Президент РФ Владимир Путин заявил, что ситуация на Украине должна «всегда находиться в поле внимания» России, сообщает РИА Новости.

Выступая на совещании с постоянными членами Совета безопасности РФ глава государства отметил, что на угрозы рядом со своими границами Россия будет реагировать «своевременно, должным образом».

Ранее российский лидер заявил, что «Украину медленно, но верно превращают в какой-то антипод России», сообщает RT.

