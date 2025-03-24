В Верховной раде призвали отстранить Уиткоффа от переговоров по Украине

Следует отстранить спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа от переговоров по Украине. Об этом заявил глава комитета Верховной рады по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Александр Мережко.

Уиткофф: Киев согласился провести выборы

Комментируя заявления Уткоффа о том, что украинские власти якобы согласились с проведением выборов в стране и признали невозможность вступления в НАТО, он указал, что подобные «шокирующие и позорные» высказывания ставят под сомнение профессионализм спецпосланника.

«Мы не можем диктовать американским друзьям, кто должен представлять их. Но этот человек должен быть отстранён от делегации», — подчеркнул Мережко в интервью «Радио Свобода» (признано в РФ иноагентом и нежелательной организацией).

Он добавил, что президенту США Дональду Трампу следует дезавуировать слова Уиткоффа, так как они противоречат политике Вашингтона.

Ранее Мережко назвал дурным знаком то, что Трамп пообщался с президентом РФ Владимиром Путиным раньше, чем с украинским лидером Владимиром Зеленским, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: AP / ТАСС
ТЕГИ:ПереговорыРоссияСШАУкраина

Горячие новости

Все новости

партнеры