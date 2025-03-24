В Верховной раде призвали отстранить Уиткоффа от переговоров по Украине

Комментируя заявления Уткоффа о том, что украинские власти якобы согласились с проведением выборов в стране и признали невозможность вступления в НАТО, он указал, что подобные «шокирующие и позорные» высказывания ставят под сомнение профессионализм спецпосланника.

«Мы не можем диктовать американским друзьям, кто должен представлять их. Но этот человек должен быть отстранён от делегации», — подчеркнул Мережко в интервью «Радио Свобода» (признано в РФ иноагентом и нежелательной организацией).

Он добавил, что президенту США Дональду Трампу следует дезавуировать слова Уиткоффа, так как они противоречат политике Вашингтона.

Ранее Мережко назвал дурным знаком то, что Трамп пообщался с президентом РФ Владимиром Путиным раньше, чем с украинским лидером Владимиром Зеленским, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

