В октябре Южная Корея на фоне ракетных пусков Пхеньяна ввела односторонние санкции против 15 физлиц и 16 организаций из Северной Кореи, напоминает РИА ФАН. В ноябре южнокорейский МИД заявил, что рассматривает введение дополнительных «независимых санкций» против КНДР.

Ким Е Чжон отметила, что Южная Корея повторяет за США слова о «самостоятельных санкциях» против Северной Кореи, как «марионетка» Вашингтона. Сестра Ким Чен Ына указал, что любые санкции бесполезны, пишет RT.

«Если они думают, что могут выбраться из нынешней кризисной ситуации, болтая о каких-то "санкциях", то они и вправду полные идиоты. Болваны, что не умеют жить в безопасности и комфорте. Непонятно, почему граждане молча смотрят на то, как их "власть", [президент Южной Кореи] Юн Сок Ёль и другие идиоты, своими действиями продолжает создавать опасную ситуацию», — заявила Ким Е Чжон.

Замглавы отдела ЦК Трудовой партии Кореи добавила, что чем больше Вашингтон и Сеул цепляются за санкции, тем сильнее будет «враждебность и гнев» со стороны КНДР.

Позже Министерство объединения Южной Кореи выразило разочарование в связи с заявлениями Ким Е Чжон. Сеул назвал «прискорбным» то, что сестра Ким Чен Ына «в вульгарных выражениях» раскритиковала южнокорейского президента и «не проявила даже самого элементарного уровня вежливости».

