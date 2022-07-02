В узбекском Нукусе задержали организаторов беспорядков

«Группа организаторов массовых беспорядков и лица, оказавшие активное сопротивление правоохранительным органам, задержаны. Сейчас в их отношении ведутся следственные действия», - отмечается на сайте законодательного собрания автономии.

Личности задержанных устанавливают. Их привлекут к ответственности в соответствии с действующим законодательством.

Власти сообщают, что инициаторы беспорядков попытались захватить государственные учреждения, чтобы «внести раскол в общество, дестабилизировать общественно-политическую ситуацию в Узбекистане».

В пятницу в Нукусе, столице автономной республики Каракалпакстан в Узбекистане, прошла несогласованная с властями демонстрация. Шествие было направлено против внесения поправок в конституцию страны. МВД Узбекистана восстановило общественный порядок.

