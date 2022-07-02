В узбекском Нукусе задержали организаторов беспорядков

После попытки захватить органы власти Нукуса, столицы автономной республики Каракалпакстан в Узбекистане, организаторов беспорядков задержали власти. Об этом сообщается в совместном заявлении парламента, правительства и МВД Каракалпакстана.

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«Группа организаторов массовых беспорядков и лица, оказавшие активное сопротивление правоохранительным органам, задержаны. Сейчас в их отношении ведутся следственные действия», - отмечается на сайте законодательного собрания автономии.

Личности задержанных устанавливают. Их привлекут к ответственности в соответствии с действующим законодательством.

Власти сообщают, что инициаторы беспорядков попытались захватить государственные учреждения, чтобы «внести раскол в общество, дестабилизировать общественно-политическую ситуацию в Узбекистане».

В пятницу в Нукусе, столице автономной республики Каракалпакстан в Узбекистане, прошла несогласованная с властями демонстрация. Шествие было направлено против внесения поправок в конституцию страны. МВД Узбекистана восстановило общественный порядок.

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ФОТО: скриншот с видео
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