В США заявили, что Путин ответил на обман Вашингтона ракетами «Авангард»

Российский президент Владимир Путин ответил на обман Вашингтона по размещению противоракетных систем в Европе разработкой гиперзвуковых «Авангардов», сообщил экс-офицер разведки морской пехоты США Скотт Риттер на своей странице на YouTube.

СМИ: Россия развернула непобедимое оружие Путина «Авангард»

По его словам, с начала 2000-х годов Соединенные Штаты начали размещать средства противоракетной обороны в Восточной Европе и пытались убедить российские власти, что эти установки не предназначены для уничтожения межконтинентальных баллистических ракет. «Он [Путин] посмотрел американцам в глаза и сказал: "Мы десятилетиями говорили вам не делать этого, мы предупреждали вас о последствиях, но вы не слушали нас», — указал эксперт.

Ранее в США заявили, что Россия единственная в мире страна, которая обладает стратегическими гиперзвуковыми комплексами.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СШАВладимир ПутинРакетыАвангард
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры