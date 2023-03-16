В США заявили, что Путин ответил на обман Вашингтона ракетами «Авангард»

По его словам, с начала 2000-х годов Соединенные Штаты начали размещать средства противоракетной обороны в Восточной Европе и пытались убедить российские власти, что эти установки не предназначены для уничтожения межконтинентальных баллистических ракет. «Он [Путин] посмотрел американцам в глаза и сказал: "Мы десятилетиями говорили вам не делать этого, мы предупреждали вас о последствиях, но вы не слушали нас», — указал эксперт.

Ранее в США заявили, что Россия единственная в мире страна, которая обладает стратегическими гиперзвуковыми комплексами.

