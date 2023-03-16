В США заявили, что Путин ответил на обман Вашингтона ракетами «Авангард»
Российский президент Владимир Путин ответил на обман Вашингтона по размещению противоракетных систем в Европе разработкой гиперзвуковых «Авангардов», сообщил экс-офицер разведки морской пехоты США Скотт Риттер на своей странице на YouTube.
По его словам, с начала 2000-х годов Соединенные Штаты начали размещать средства противоракетной обороны в Восточной Европе и пытались убедить российские власти, что эти установки не предназначены для уничтожения межконтинентальных баллистических ракет. «Он [Путин] посмотрел американцам в глаза и сказал: "Мы десятилетиями говорили вам не делать этого, мы предупреждали вас о последствиях, но вы не слушали нас», — указал эксперт.
Ранее в США заявили, что Россия единственная в мире страна, которая обладает стратегическими гиперзвуковыми комплексами.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
22,5 млн+12 046 / сут.
Умерли
397 тыс.+32 / сут.
Выздоровели
21,8 млн+14 089 / сут.
- В Крыму создан запас продовольствия на случай экстремальных ситуаций
- СМИ: G7 хочет сохранить потолок цен на российскую нефть на уровне 60 долларов за баррель
- СМИ: КНДР запустила баллистическую ракету большой дальности
- В США заявили, что Путин ответил на обман Вашингтона ракетами «Авангард»
- В Совфеде призвали создавать условия для возвращения уехавших россиян
- В Пентагоне заявили о разговоре начальников Генштабов РФ и США
- Председатель СКР поручил доложить обстоятельства смерти школьницы в Санкт-Петербурге
- Вильфанд: Погода в Москве ухудшится 16 марта
- Во Франции около полумиллиона человек протестовали против пенсионной реформы
- В Дагестане в автоаварии погибли два человека
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru